Gusto e tradizione, arriva lo Street Food Festival

SAN FELICE

La tradizionale Fiera di Settembre di San Felice che da domani sera aprirà i battenti quest’anno si caratterizza per un nuovo piacevole abbinamento che unisce gastronomia, musica e divertimento.

Per tutte e cinque le serate previste fino al 5 settembre, infatti, la manifestazione dalle 18.30 fino a tarda ora in viale Campi ospita lo Street Food Festival, che nelle giornate di sabato e domenica anticiperà la somministrazione di pietanze e piatti dalle 11.00. Nel dettaglio saranno una decina gli stand e i furgoni, chiamati dalla associazione Bof di Imola (Bologna), che da quest’anno ha avviato una collaborazione con la locale Pro Loco, proporranno sedute per assaporare e gustare piatti della tradizione culinaria regionale italiana, dalla Sicilia, all’Abruzzo, dal Salento al Piemonte.

Sarà una maniera diversa di mangiare accompagnati dal calore e dalle musiche di gruppi band che riempiranno col loro echeggiare di suoni le serate sanfeliciane. Un’occasione, insomma, per condividere le ultime sere d’estate.

Ma non è finita qui. Alle 20.30 in piazza Castello, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della manifestazione alla presenza dell’amministrazione comunale con l’esibizione delle majorettes Blue Star. Poi sarà un susseguirsi di eventi e iniziative che occuperanno tutte le piazze del centro cittadino.

al. g.