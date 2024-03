Hera investirà più di un miliardo per non sprecare l’acqua

Da sempre in prima linea per la tutela della risorsa idrica, il Gruppo Hera aderisce anche quest’anno alla Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite e che ricorre ogni 22 marzo, cogliendo l’occasione per sensibilizzare tutti, soprattutto le nuove generazioni, sull’importanza di ridurre gli sprechi di questa fondamentale risorsa e adottare comportamenti virtuosi. Secondo operatore nazionale nel ciclo idrico integrato, il Gruppo si distingue per eccellenti livelli di efficienza, sicurezza e qualità dei propri servizi: risultati attestati da tempo anche dalle premialità riconosciute dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera). Nel nuovo piano industriale, che prevede investimenti complessivi per oltre 4,4 miliardi di euro nel quinquennio 2023-2027, la multiutility ha destinato 1 miliardo e 200 milioni di euro al ciclo idrico integrato e previsto varie iniziative di economia circolare per il risparmio, recupero e riuso dell’acqua a fini agricoli e industriali, sia presso gli stabilimenti delle aziende partner, sia con riferimento alle attività e alle sedi del Gruppo, anche mediante un’efficace ottimizzazione della gestione dei fanghi da depurazione e al riciclo di materia dai rifiuti del ciclo idrico con un’impiantistica dedicata e strumenti innovativi.

Nei territori serviti dalla multiutility, la risorsa idrica è controllata da più di 3.200 analisi al giorno, che confermano tutte la stessa cosa: l’acqua di rubinetto è buona e soprattutto sicura. Il suo percorso inizia dalle falde, dalle sorgenti o dai corsi d’acqua, dove viene prelevata e resa potabile per essere distribuita tramite i quasi 42 mila km di reti. Così, l’acqua arriva nelle abitazioni e nelle aziende, dove è utilizzata per tantissime attività. E poi, attraverso quasi 19 mila km di reti fognarie e appositi impianti, viene depurata e restituita all’ambiente.

Per tutelare il più possibile il valore di ogni goccia di una risorsa sempre più preziosa, lungo tutta la filiera la multiutility è attiva 24 ore su 24 nei quasi 400 impianti di potabilizzazione e negli oltre 850 impianti di trattamento.

Senza dimenticare il lavoro invisibile di strutture all’avanguardia nel panorama nazionale come il sistema laboratori, che si occupa dei controlli di qualità, e del Polo tecnologico di telecontrollo di Forlì, che monitora costantemente gli impianti e le reti per garantire l’erogazione del servizio e consentire, attraverso sistemi e algoritmi, di individuare possibili perdite idriche.