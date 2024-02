Hockey, la Symbol a Biassono. Ci sarà anche Tudela dopo l’infortunio alla testa

Ci sarà anche il cileno Gabriel Tudela in pista per la Symbol Amatori Modena, questa sera alle 20.45 a Biassono, terreno di casa del Seregno Hockey, per la quinta giornata di A2 di hockey Pista: nonostante i cinque punti in testa rimediati sabato con la bastonata dello scandianese Deinite, e la prognosi iniziale di sette giorni di riposo, il giocatore sudamericano, e la società gialloblù hanno ottenuto dai medici il permesso di utilizzare il giocatore, che però dovrà scendere in pista dotato di uno speciale caschetto che ne protegga la ferita. E’ un sospiro di sollievo per la Symbol Amatori, ancora a caccia della prima vittoria in un campionato che sulla carta doveva dominare, e che invece al momento la vede malinconicamente ultima: senza Pochettino squalificato, Matteo Farina avrà così una arma in più contro un Seregno che per sta facendo molto meglio di quanto non abbia fatto in Coppa Italia, dove è stato battuto due volte dai gialloblù, e che sicuramente vuole approfittare delle difficoltà modenesi. In pista anche le due moenesi di serie B: in casa la Pico Mirandola che alle 18 ospita l’Amatori Pesaro ultimo della classe, in trasferta l’Amatori Modena che alle 17 a Scandiano affronta la Scandianese. Turno regolare nella C di hockey inline, con la Scomed Bomporto che non dovrebbe avere problemi alle 19 contro i Gufi Parma, zero punti in due anni di attività, ma tanta voglia di crescere.

r.c.