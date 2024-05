I biancorossi diretti verso il girone B. Se le vedranno con le squadre del centro Italia

I quarti di finale playoff giocati sabato sera hanno aggiunto altre 4 squadre alle 53 già certe di comporre la prossima Serie C: si tratta delle 4 eliminate Padova, Juventus U23, Catania e Torres, mentre il 28 maggio e il 2 giugno si giocheranno le due semifinali Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento. Ad oggi dunque mancano solo 3 nomi per comporre il mosaico delle 60 squadre. Se i criteri geografici di composizione orizzontale dei gironi rimarranno gli stessi degli ultimi 3 anni, per i biancorossi c’è la certezza di essere inseriti nel girone "B". Ad oggi infatti nel girone "A", quello del Nord, sono già 20 le squadre fra Veneto (Padova, Legnago, Virtus Verona, Arzignano, Caldiero e Chioggia), Friuli (Triestina), Trentino (Trento), Lombardia (Alcione, Lecco, Feralpi, Atalanta U23, Giana, Lumezzane, Pro Patria, Albinoleffe, Pergolettese e Renate) e Piemonte (Pro Vercelli e Novara) e addirittura diventeranno 21 se il Vicenza non riuscisse a vincere i playoff, costringendo così una a emigrare in modo forzato nel "B". Un gruppo dove comunque ci sarà il Carpi, con tante nobili decadute e trasferte che dal punto di vista chilometrico assomigliano più a una Serie B. I biancorossi troveranno le altre due emiliano romagnole Spal e Rimini, poi le liguri (Entella e Sestri Levante), le toscane (Carrarese, ancora impegnata nei playoff, Arezzo, Lucchese, Pontedera a Pianese), l’unica sarda Torres, le umbre (Perugia, Gubbio e Ternana), le marchigiane (Ascoli, Vis Pesaro e Ancona) e le due abruzzesi Pescara e Pineto, a cui va aggiunta probabilmente la Juventus U23, che non può finire nello stesso gruppo dell’Atalanta U23.

