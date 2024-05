I candidati di Forza Italia: "Legali, medici, ingegneri e tanti giovani entusiasti"

"Trentadue persone che si sono messe al servizio del centrodestra per arrivare ad una svolta storica di cui ha bisogno la città".

Nelle parole di Piergiulio Giacobazzi, capolista di Forza Italia, c’è la stessa carica e il medesimo entusiasmo che è palpabile nella sede del centrodestra in piazza XX Settembre, a meno di 20 giorni dal voto.

Lunedì sera assieme al candidato sindaco Luca Negrini sono stati presentati i trentadue nomi che hanno accettato la candidatura in vista delle amministrative, e c’è molta fiducia tra tutti i protagonisti per quello che in sede viene definito un "appuntamento con la storia": "Noi crediamo in un obiettivo che non è impossibile, lavoriamo oggi giorno per dimostrare che con l’impegno ogni traguardo può essere raggiunto. - ha affermato il candidato sindaco Luca Negrini - L’appoggio di Forza Italia è fondamentale e siamo orgogliosi della nostra coalizione, soprattutto perché ancora una volta abbiamo dimostrato di puntare sui giovani".

Tanti infatti gli "under" presenti in lista, alternati ad una buona percentuale di seniores e di quote rosa.

Di seguito la lista dei trentadue candidati:

Piergiulio Giacobazzi, 1980; Federica Fontana, 1968; Andrea Bernagozzi, 1999; Gabriella Bettelli, 1948; Giuseppe Barbanti, 1950; Alessandra Casolari, 1976; Fabio Giovannetti 1980; Paola Gaetana Pasquali, 1964; Riccardo Dotti, 2003; Sabrina Manfredi, 1965; Roberto Tondelli, 1969; Susanna Rinco, 1963; Davide Nappa, 1997; Franca Massa, 1969; Emanuele Borghi, 1997; Maria Chiara Venturelli, 1971; Alexandru Mihai Pricop, 2002; Paola Zanasi, 1971; Giorgio De Cicco, 1953; Mihaela Dabija, 1976; Bruno Rinaldi, 1968; Anna Cesti, 1935; Francesco Antonio Maria Torchia, 1938; Moira Stefani, 1980; Endi Skenderaj, 2002; Alice Bigliardi, 1986; Alessandro Magiera, 1954; Monica Baraldini, 1993; Gianni Malagoli, 1940; Sebastiano Magnano, 1961; Giorgio Zagni, 1951; Massimo Bertoni, 1967;

Giacobazzi come capolista ci ha tenuto ad elogiare la squadra che Forza Italia ha formato con grande attenzione, dicendosi fiducioso in vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno: "L’entusiasmo è tanto, abbiamo ricevuto molte più richieste di candidature rispetto ai 32 nomi designati, segno che siamo un team forte dove c’è tanta voglia di collaborare per rendere Modena una città migliore. Bello vedere molti giovani che sono scesi in campo con coraggio, affiancati da numerosi professionisti tra avvocati, medici, ingegneri, per provare a costruire una pagina importante per il centrodestra; come Forza Italia siamo consapevoli dell’importantissimo ruolo che dovremo andare a svolgere nella coalizione, e insieme a Luca Negrini speriamo di centrare un risultato storico".