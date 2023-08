I Dem: "E’ un’intimidazione"

Solidarietà da parte dei vertici del Pd a Guicciardi e Balboni.

"Apprendiamo di una lettera di diffida ricevuta dal consigliere Guicciardi e dall’ex capogruppo Balboni inviata dal sindaco e dalla giunta del Comune di San Felice sul Panaro. A Guicciardi e Balboni tutta la nostra solidarietà e vicinanza per l’azione che non si può che definire intimidatoria" dicono Roberto Solomita e Matteo Silvestri, segretari del Pd e dei Giovani Democratici della provincia di Modena, e i deputati del Partito Democratico Stefano Vaccari e Andrea De Maria.

"Sul piano istituzionale non possiamo non rilevare come l’azione assunta dal sindaco e dalla giunta sia davvero sopra le righe, ed estranea al rispetto che si deve alla libera dialettica democratica del ruolo delle opposizioni. Invece di una naturale dialettica nel merito – lamenta il Pd –, viene assunta una iniziativa che appare intimidatoria, infondata nel merito e certamente anomala nel panorama dei Comuni modenesi".