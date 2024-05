I finalisti del ’Premio Strega’ incontrano i lettori

Modena una delle prime tappe dello ‘Strega Tour’: gli autori in lizza per il più prestigioso premio letterario italiano (che verranno comunicati il prossimo 5 giugno) incontrano i lettori sabato 8 giugno alle 17.30 al Teatro della Fondazione San Carlo, grazie a un evento di Bper Banca. L’incontro sarà condotto da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega. I dodici titoli tra cui verranno selezionati i finalisti sono: Sonia Aggio, ‘Nella stanza dell’imperatore’; Adrián N. Bravi, ‘Adelaidaì’; Paolo Di Paolo (foto), ‘Romanzo senza umani’; Donatella Di Pietrantonio, ‘L’età fragile’; Tommaso Giartosio, ‘Autobiogrammatica’; Antonella Lattanzi, ‘Cose che non si raccontano’; Valentina Mira, ‘Dalla stessa parte mi troverai’; Melissa Panarello, ‘Storia dei miei soldi’; Daniele Rielli, ‘Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale’; Raffaella Romagnolo, ‘Aggiustare l’universo’; Chiara Valerio, ‘Chi dice e chi tace’; Dario Voltolini, ‘Invernale’. L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento posti.