I maestri campanari a Piumazzo. A Manzolino mercatino del riuso

Continuano le iniziative natalizie organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni e le parrocchie. Oggi alle 10 i maestri campanari si esibiranno alla Casa della Comunità, per poi proseguire domani alla chiesa di Piumazzo. Sempre oggi e domani dalle 15,30 tante animazioni per bambini in piazza Garibaldi con l’arrivo di Babbo Natale. Oggi alle 16, in contemporanea, al museo civico archeologico "Simonini" spazio a laboratori a tema "Aspettando il Natale.. al museo", per bambini 5-11 anni. Domani dalle 10,30 alle 12,30 Jingle Band, concerto per le vie del centro di Castelfranco Emilia con una banda dei Babbi Natale. A Manzolino, invece, festa in piazza Barbieri con mercatino del riuso e ingegno creativo, stand gastronomico, camminata dei Babbi Natale, musica degli zampognari, animazione per bambini e concerto della Banda di Manzolino.

m. ped.