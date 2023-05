"I nostri nonni speciali e sempre presenti"

Dal 2005, in Italia, il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni. Noi ragazzi della 1°C della scuola media di Fiumalbo siamo andati a trovare i nostri nonni, abbiamo scelto tra di loro quelli più chiacchieroni e li abbiamo intervistati. Qualcuno purtroppo i nonni non li ha più fisicamente, ma ne conserva vivo il ricordo nel proprio cuore, ed ha scritto una lettera ad essi indirizzata per ricordarli. In questo modo tutta la classe ha partecipato con entusiasmo e, è il caso di dirlo, con grande amore alla stesura di questo articolo, che raccoglie un collage di interviste che i nonni in questione sono stati molto felici di rilasciare, e che testimoniano il profondo affetto che lega noi ragazzi ai nostri adorati nonni.

Tra i "nonni migliori del mondo", cioè i nostri, ci sono nonna Silvana, che è di origine americana, e lo rivela nel divertente accento col quale parla, poi c’è il "nonnone" Andrea, che porta il 49 di scarpe, nonno Moreno che va a funghi (e ne raccoglie anche tanti!); nonna Anna: quando c’è lei tutti i problemi svaniscono, poi c’è la nonna che vizia i nipoti che la fanno sentire più giovane e indispensabile, e che si emoziona quando vede gli stessi nipoti rivivere le cose che hanno vissuto i loro genitori; nonna Mirella, bravissima cuoca (come tutte le nostre nonne); poi nonno Paolo, nonno Giovi, nonna Carla, che sono sempre presenti anche se non ci sono più.

Le domande che noi alunni-nipotini abbiamo rivolto ai nostri nonni speciali sono state molte, soprattutto mirate a fare un paragone tra generazioni che ormai sono diversissime. Come eravate alla mia età? Chi era il vostro miglior amico? Chi erano i vostri primi fidanzatini? Come andavate a scuola? Quali erano i vostri sogni? Quali avete realizzato di questi? A quali avete rinunciato? Quali sono quelli ancora da realizzare? Come eravate prima della mia nascita? Cosa facevate? Come siete adesso? Che musica vi piace? I film? Le serie TV? I piatti preferiti? Gli amici? Gli hobby? Come erano i vostri genitori quando eravate ragazzi voi?

Le risposte sono a volte tenere, a volte divertenti: la maggior parte dei nonni ha risposto che "andava a scuola a piedi"; che i genitori all’epoca erano severi, che più che fidanzatini avevano "simpatie", oppure "il mio primo fidanzato fu tuo nonno". I gusti musicali poi, sono ovviamente diversissimi da quelli dei ragazzi di oggi: si va dalla musica anni ’6070 a quella anni ’80 (senza trascurare il liscio), ma qualcuno apprezza anche i Queen e Vasco Rossi. La maggior parte dei nonni adora giocare a carte oltre che, ovviamente, passare più tempo possibile con i propri nipotini, e la cosa, vi assicuriamo, è assolutamente reciproca!