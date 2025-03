"I passi carrai in via Saragozza sono legittimi e regolari"

"I passi carrai della Caserma Fanti su via Saragozza richiesti dai privati all’Amministrazione comunale sono legittimi sia dal punto di vista tecnico che regolamentare. Da verifica degli uffici comunali competenti, infatti, in quel tratto della via, che non è classificato come asse commerciale, le norme vigenti non vietano il recupero di spazi ad autorimesse con relativi passi carrai". Lo ha comunicato l’assessore all’Edilizia Giulio Guerzoni ricordando che si tratta di un intervento privato: "I garage su via Saragozza erano presenti nel progetto sin dalla prima proposta, che sono stati valutati dalla Sovrintendenza nell’iter di autorizzazione dell’intervento e che l’intero progetto è stato altresì validato in sede di Conferenza dei servizi, dove si sono espressi tutti gli organi di controllo. In particolare – ha proseguito – in quella sede, il Comune ha dato specifiche prescrizioni sul progetto di recupero delle autorimesse in merito all’adeguamento del marciapiede sul fronte strada, ad esempio prevedendo l’allargamento dello stesso a 150 centimetri, adeguamento realizzato. Rispetto alle ante di chiusura delle autorimesse con apertura verso l’esterno sono state prescritte a filo esterno della muratura come paramento di facciata su via Saragozza".