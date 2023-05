I ragazzi del Galilei sollevano Nao: "Primi alle nazionali di robotica"

Grande soddisfazione per l’istituto ‘G. Galilei’ di Mirandola, arrivato primo al al campionato nazionale di robotica ‘Nao Challenge’. La scuola ha partecipato con il team ‘GALILEIISNAO’ composto da 11 ragazzi: Valentina Gozzi, Nicoletta Scurtu, Alessia Mertolini, Giorgia Benatelli, Sebastiano Tabanelli, Pietro Peerani, Fabio Quartieri, Matteo Vincenzi, Lorenzo Molinari, Isabella Merighi e Leonardo Luppi. A guidarli il prof di informatica Alberto Michelini.

L’evento, organizzato dal 2015 dalla scuola di robotica di Genova, coinvolge ogni anno più di 100 istituti superiori italiani. Dopo una prima fase di qualificazione, 40 squadre di altrettante scuole vengono selezionate per la finalissima che quest’anno si è tenuta a Firenze. Protagonista della competizione è il robot umanoide Nao prodotto dal gruppo Aldebaran-Universal robot.

Le squadre partecipanti devono ’ingegnarsi’ per programmare il robot e realizzare un progetto seguendo un tema scelto dalla scuola di robotica che quest’anno era ‘Agenda 2030’ e le sue azioni per lo sviluppo sostenibile. Il ‘Galilei’ ha scelto la raccolta differenzia. Nel progetto realizzato dai ragazzi, il robot Nao viene impiegato in un gioco interattivo rivolto ai bambini della scuola primaria, per insegnare loro a riconoscere i rifiuti e a fare una corretta raccolta differenziata. Il robot col suo sistema di visione artificiale, riconosce il rifiuto mostratogli e comanda via wi-fi un bidone automatizzato, costruito dagli studenti. Il bidone è diviso in quattro scomparti chiusi da altrettanti coperchi, uno per ogni tipo di rifiuto: carta, vetro, plastica, indifferenziato. Solamente quando il robot riconoscerà il rifiuto, farà aprire il coperchio corrispondente.

"Siamo molto contenti di essere arrivati primi e aver ottenuto come premio un robot Nao – spiega il prof Michelini -. Il progetto è stato realizzato col patrocinio di Aimag e, non appena possibile, il gioco interattivo verrà proposto agli alunni della primaria ‘D. Alighieri’ di Mirandola".

Angiolina Gozzi