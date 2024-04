I ragazzi di Bigica oggi con il Bologna

Il Sassuolo Primavera chiede al ‘Ricci’, dove scende in campo oggi alle 15, punti per riagganciare il ‘treno playoff’. Scivolato, dopo quattro gare senza vincere (due punti in 360’, 3 gol fatti e 10 subiti) al settimo posto, la squadra guidata da Emiliano Bigica deve necessariamente rimettersi a correre, e deve farlo oggi. Quando sul prato di casa ospita il Bologna: punti pesanti in palio, per i neroverdi come per i rossoblu, oggi penultimi e solo tre punti sopra – con una partita da recuperare – al Frosinone, seduto sull’ultimo gradino della classifica che a fine stagione vale la retrocessione in Primavera 2. La sintesi? Gara do non sbagliare per i padroni di casa come per gli ospiti: "Veniamo da due stop che bruciano, anche per le prestazioni che non sono state all’altezza. Il Bologna ha una classifica pericolosa ma è valori importanti, i 7 punti ottenuti nelle ultime 3 gare lo dimostrano. Gara difficile, ma dobbiamo vincerla per continuare a sognare". (s. f.)