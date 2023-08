I versi dei modenesi a Porta Aperta

Teatro del prossimo appuntamento di ‘Poesia Festival’ sarà la sede dell’associazione Porta Aperta (Strada Cimitero San Cataldo, 117, Modena), uno dei luoghi più significativi della provincia modenese per l’impegno sociale. Sabato, alle 20.30, ‘Poesia Festival’ ha invitato per la prima volta più di trenta dei poeti più noti della scena modenese, per esprimere con un gesto poetico vicinanza alle realtà più svantaggiate. Con Yuri Ferrante, Gabriele Vezzani, Alberto Bertoni, Francesco Genitoni, Kabir Yusuf Abukar, Elisa Nanini, Enrico Trebbi, Francesco Malavasi, Laura Solieri, Giorgio Casali, Guido Mattia Gallerani, Mariadonata Villa, Federico Carrera, Marco Bini, Jean Robaey, Luca Ispani, Fabio Chierici, Roberto Alperoli, Emilio Rentocchini, Alessia Natillo, Antonio Nesci, Antonella Kubler, Antonella Jacoli, Patrizia Santi, Michele Lalla, Olmo Giovannini, Maria Francesca Di Feo, Francesco Tremazzi, Diletta Tavoni, Anna Giulia Panini, Luciano Prandini, Marta Fiandri, Stefano Serri, Andrea Gibellini, Fabrizio Tagliaferri, Tiziana Verde, Giusy Stefani. Ogni poeta leggerà un testo.