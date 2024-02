Ictus, macchinario innovativo per la Stroke Unit

Si amplia la dotazione strumentale della Stroke Unit dell’ospedale Civile di Baggiovara, facente riferimento alla Neurologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria diretta dal prof Stefano Meletti. E’ arrivato in struttura un ecocolordoppler portatile di ultima generazione che va a sostituirne un altro in servizio da anni. L’apparecchio è stato acquistato per una parte grazie a una donazione dall’Associazione ALICe (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), da anni sensibile nell’assistenza e nella vicinanza alle persone interessate da ictus e alle loro famiglie. Alla consegna del macchinario, oltre al professor Meletti e alla presidente di Alice, Milena Cavazzuti, era presente lo staff della Stroke Unit assieme al neurologo responsabile della Struttura Semplice, dottor Guido Bigliardi. "Lo strumento all’avanguardia – spiega il dottor Bigliardi – consente di eseguire esami con una definizione e una precisione nettamente maggiori".