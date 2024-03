’IdeAttiva’ arriva al capolinea: "Ma la biblioteca sarà trasferita"

Finisce definitivamente la storia di ‘IdeAttiva’, l’associazione di Massa Finalese che aveva continuato a collaborare con altre realtà dopo la forzata chiusura della sede in Piazza Caduti tre anni fa, quando sorsero problemi con il rinnovo della convenzione. "Per anni gli spazi sono stati un luogo attivo, in cui sono stati realizzati progetti, sostenuto iniziative, divulgato cultura e animato il paese. Ora, la decisione di chiudere questa esperienza di volontariato e di vita avviene in contemporanea all’apertura di uno spazio all’interno della struttura polivalente ‘Il PalaDiversivo’, realizzata grazie al finanziamento della Fondazione Prosolidar, che conterrà la biblioteca donata da ‘IdeAttiva’ e custodita negli ultimi anni negli spazi parrocchiali. La gestione dello stabile e la promozione delle iniziative saranno organizzate dal ‘PalaDiversivo’, ma troverete alcune nostre ex volontarie ad aprire lo spazio dei libri. In un ideale passaggio di consegne, così come ‘IdeAttiva’ era nata dalla piccola biblioteca dell’associazione ‘ManiTese’ aperta in un container durante il sisma del 2012, la biblioteca resta la nostra eredità da cui far nascere nuove possibilità. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alle nostre iniziative e le associazioni del territorio con le quali abbiamo collaborato e condiviso ideali. Il 6 aprile sarà inaugurata la biblioteca del ‘PalaDiversivo’ e ci auguriamo che diventi un nuovo spazio di comunità".

a.g.