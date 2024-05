Il baritono Olivieri nella sua Maranello: si prenotano i biglietti

"Non vedo l’ora di trascorrere una serata fra amici", ci ha detto qualche giorno fa al teatro alla Scala il baritono Mattia Olivieri, che mercoledì 15 maggio sarà in concerto proprio all’auditorium Enzo Ferrari della ‘sua’ Maranello, accompagnato da Michele D’Elia al pianoforte. Con lui alla ribalta il soprano Roxana Herrera Diaz e la corale Puccini di Sassuolo.

La serata, organizzata dal Comune di Maranello, sarà a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite, fino a esaurimento posti.

Per Olivieri questo concerto è proprio un ritorno a casa, una tappa unica fra i suoi impegni internazionali. Da qualche anno il baritono maranellese ha infatti intrapreso una luminosa carriera che lo sta portando sui palcoscenici di tutto il mondo, dall’Opéra di Parigi alla Royal Opera House di Londra e al Met di New York, diretto da grandi maestri come Chailly, Dudamel, Järvi, Dantone, Fasolis, Luisi e Viotti.

Proprio in questi giorni sta cantando nei "Pagliacci" di Leoncavallo al teatro alla Scala di Milano, dove poi dall’11 maggio sarà fra i protagonisti del "Don Pasquale" di Donizetti. A Maranello proporrà una serie di arie celebri, per una serata all’insegna del bel canto ma anche dell’amicizia e del senso di appartenenza.

s. m.