’Il Borgo dei borghi’. Attesa per il concorso

Cresce a Castelvetro l’attesa per il risultato del concorso Rai "Il Borgo dei borghi", che sarà comunicato domenica 31 marzo, la sera di Pasqua, in una serata speciale del programma Kilimangiaro su Raitre. Un’attesa motivata anche dalla mobilitazione senza precedenti che Castelvetro ha messo in campo nelle tre settimane di voto popolare fino allo scorso 17 marzo. Sono stati oltre 150 i videoclip di sostegno e invito al voto arrivati alla vicesindaca Giorgia Mezzacqui, fra cui quelli di personaggi noti, dai cantanti Orietta Berti e Nek al figlio del Drake Piero Ferrari, dal calciatore Luca Toni all’assessore regionale Andrea Corsini, fino al dj Nicola Zucchi. Il risultato, quindi, si saprà la sera di Pasqua.

m.ped.