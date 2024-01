Il brand Twinset vicino alla cessione

C’è fermento in casa Twinset. Per il gruppo di abbigliamento con sede a Carpi starebbe per partire un processo di ‘valorizzazione’ finalizzato alla cessione (fonte Sole 24 ore). Da tempo, infatti, il fondo statunitense Carlyle (subentrato oltre una decina di anni fa, salendo al 100% della proprietà nel 2017) studia la vendita della griffe Twinset, che potrebbe esserevicino a concretizzarsi con l’affidamento alla banca d’affari Rothschild di un incarico esplorativo, per valutare potenziali acquirenti. Non è la prima volta che il gruppo finanziario guidato da Marco De Benedetto dà il via ad un ‘sondaggio’ per la cessione di Twiset, il marchio lanciato da Simona Barbieri insieme all’ex marito Tiziano Sgarbi: a gennaio 2020 Jp Morgan era stata incaricata di trovare un investitore, ma poi ogni potenziale operazione era stata bloccata dalla pandemia. Dopo le perdite legate all’emergenza sanitaria, ora la società è in risalita e nell’ultimo esercizio ha di nuovo superato i 200 milioni di fatturato, come pre Covid. Di qui, la decisione di affidare un nuovo incarico esplorativo alla Rothschild: secondo le prime indiscrezioni, le manifestazioni d’interesse potrebbero arrivare dai gruppi finanziari asiatici. "E’ normale per i fondi acquistare e vendere società – commenta Roberto Giardiello, sindacalista Femca CISL -. Il fondo Carlyle ha acquisito Twinset da 11 anni ormai, che per i tempi dei fondi sono tantissimi. Da anni gira voce che siano sul mercato quindi non ci sarebbe nulla di strano. Per noi fondamentale è la salvaguardia dell’occupazione".

Maria Silvia Cabri