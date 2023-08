"Il calcio è ’made in Vignola’ Venite a giocare all’oratorio"

VIGNOLA

Il calcio "made in Vignola"? Sarà all’Oratorio. Dopo che la storica Asd Vignolese 1907 è confluita nella Us Terre di Castelli, c’è chi non vuole rinunciare all’idea di avere un progetto calcistico tutto vignolese e, così, sta costruendo squadre che si alleneranno e giocheranno a Vignola. Ovviamente, secondo i principi che animano da sempre le squadre parrocchiali: si gioca tutti e, prima del risultato, viene lo spirito di gruppo. Tra i principali ideatori di questo progetto c’è Simone Muratori, che è vicepresidente della neonata "Asd Amici di Carlo Acutis", nonché allenatore Uefa C e Maestro di Tecnica. "La novità di quest’anno – spiega Muratori – è che come parrocchia abbiamo fondato una vera e propria società sportiva e indipendente. Un progetto che sentivo di dovere portare avanti dopo la bella esperienza dell’anno scorso. Proprio subito dopo Ferragosto, e fino ai primi giorni di settembre, raccoglieremo le adesioni tra i ragazzi delle classi tra il 2008 e il 2013 per giocare in questa nuova società dell’Oratorio.

Visto che non potremo partecipare ai campionati dilettantistici, almeno per il momento, giocheremo comunque nel torneo dell’Oratorio Cup e, probabilmente, saremo inseriti nel girone bolognese, per giocare con squadre di altri oratori". Ma la Asd Amici di Carlo Acutis, il cui presidente è Antonio Trungadi, pensa ancora più in grande e sta provando a fare partire, sempre da settembre, anche una scuola calcio, per i nati tra il 2015 e il 2017. "Anche per la scuola calcio – prosegue Muratori - partiremo con le iscrizioni da metà agosto e termineremo un po’ più avanti, verso fine settembre. Il nostro intento, sia per i ragazzi più grandi, sia per i più piccoli, è di accogliere tutti, ma per la gestione interna non potremo oltrepassare la quota di 35 iscritti. Invito quindi tutti i genitori interessati a scrivere fin d’ora alla mail [email protected], per chiedere tutte le informazioni e per aderire eventualmente a questo nuovo progetto, dove sarà richiesta una quota simbolica molto contenuta. Ogni iscritto sarà poi equipaggiato con tuta, borsa e kit completo per l’allenamento".

m. ped.