Il Carro Amato incassa quasi 3mila euro

Il Carro Amato di Lorenzo Lunati ha raccolto, durante le feste natalizie, bel 2725 euro.

"Tante persone hanno scelto di dare il loro contributo che verseremo in beneficenza a Save the children – dice l’artista – Nonostante i seat in pacifisti e non, nonostante le minacce numerose e pesanti, nonostante gli atti violenti e vandalici che hanno trasformato un messaggio di pace in puro odio e rabbia, noi abbiamo costruito e concretizzato qualcosa". Come è noto infatti l’opera di Lunati, come molte delle sue opere esposte negli anni scorsi in piazza XX Settembre, ha sollevato moltissime polemiche e tante proteste perché in molti non l’hanno ritenuta opportuna in un momento in cui nel mondo ci sono molte guerre e tante vittime. L’artista, al contrario, ha invece voluto veicolare un messaggio di pace e contro tutte le guerre ma soprattutto, come ogni anno, ha costretto tutti a parlare (e ragionare) di questo importante argomento. Era successo due anni fa con l’indimenticabile ’Babbo Ballerino’ che, nonostante le polemiche, aveva fatto il pieno di incassi.