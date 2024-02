"Il Carroccio al governo non fa nulla"

"La Lega securitaria al governo, si dimentica di Modena". la considerazione è del capogruppo in Consiglio comunale Antonio Carpentieri, che risponde alle valutazione di ieri mattina degli esponenti del carroccio a proposito del sondaggio i cui dati non sono stati diffusi.

"É un’esposizione curiosa quella della Lega a Modena – attacca Carpentieri – un partito che indice una conferenza stampa lamentandosi del tema sicurezza dimenticandosi che a Roma, al ministero dell’Interno, siede come sottosegretario Nicola Molteni. Una Lega che attacca il Comune nonostante le importanti responsabilità di governo. Governo che per primo deve occuparsi di forze dell’ordine e sicurezza, ci tocca di ripeterlo ogni volta. Nemmeno la Lega, così come il ministro Piantedosi, fa nulla per Modena, non dando alcun seguito alla promessa di nuovi e ulteriori 100 agenti, lasciando soli operatori e cittadini".

Carpentieri incalza i colleghi dell’opposizione con una serie di interrogativi: "Il Governo riesce a garantire la sicurezza dei modenesi? Riesce almeno a dare riscontro alle pochissime parole spese quando i responsabili principali sono proprio la Lega e i suoi alleati di questa situazione stucchevole?"

É evidente, prosegue il consigliere comunale Dem, "che non si sta facendo nulla per Modena, anche in materia di sicurezza e che nei palazzi romani gli interessi sono altri e l’unica cosa che riesce bene a chi governa il paese é lo scaricabarile, dicendo addirittura che i problemi della sicurezza a Modena sono dovuti alla mancanza di un assessore alla sicurezza. Di quale sicurezza parla la lega quando il primo a non riuscire a garantirla e a non occuparsene è proprio il suo Governo?".

I modenesi, conclude il capogruppo del Partito democratico, "hanno bisogno di risposte concrete e che le promesse romane di questa destra vengono mantenute. Il resto è solo sterile polemica".