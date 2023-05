Il cinema estivo ritorna a 800 posti

Prenderà il via mercoledì 7 giugno la nuova stagione del Supercinema estivo di Modena, nell’area dell’ex Amcm, che questa estate potrà contare su circa 800 posti a sedere, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. E, dopo l’estate, è previsto l’avvio dell’intervento di riqualificazione che consentirà di rinnovare la struttura nell’ambito del progetto del Parco della creatività.

Obiettivi dell’intervento in corso di progettazione, in particolare, sono il miglioramento dell’accessibilità del pubblico al cinema estivo con lo spostamento dell’ingresso principale da via Sigonio alla nuova piazza in corso di completamento, la realizzazione di un nuovo blocco servizi, sempre sul lato piazza, con all’interno la nuova biglietteria, una dotazione di servizi igienici sufficienti per la gestione del cinema, un punto di ristoro.