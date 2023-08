Il Comune vende 4 alloggi Erp

In vendita 4 alloggi Erp, sui quali il Comune ha avviato la procedura di alienazione sulla base della proposta d’acquisto da parte dei soggetti titolari di prelazione. Nel dettaglio, si tratta di due alloggi in via Radici in Piano 119 e 241 il cui valore è stato stimato, rispettivamente, in 68mila e 60mila euro, di un alloggio in via Giordano il cui valore stimato è di 77mila euro e di un ulteriore appartamento collocato in via 2 giugno del valore di 79mila euro. Per la Giunta, un’importante occasione di ‘monetizzare’ parte del patrimonio immobiliare in carico al Comune stesso.