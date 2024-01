Il concerto di San Geminiano. Noa canterà la pace in Duomo. Offerte per un orfanotrofio

Da sempre lei canta la pace e ci dice che "La vita è bella" se sappiamo dire no alla guerra, no all’odio, no alle lotte fratricide. E tanto più oggi, in un mondo dilaniato e ferito. La cantante israeliana Noa, stella internazionale, sarà la protagonista del "Concerto di San Geminiano" nella millenaria cornice del Duomo di Modena, domenica 28 gennaio alle 20.30: un appuntamento ormai tradizionale che vuole aprire idealmente le celebrazioni per la festa del Santo Patrono. Accompagnata dai musicisti che la affiancano da sempre, il chitarrista, produttore e arrangiatore Gil Dor e il Solis String Quartet (con i violini di Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, la viola di Gerardo Morrone e il violoncello di Antonio Di Francia), Noa presenterà brani del suo repertorio e della tradizione ebraica. Il concerto sarà a ingresso gratuito, ma i posti – come si può immaginare – saranno limitati: i biglietti verranno quindi distribuiti da lunedì 22 gennaio, e fino a esaurimento, presso SpazioF della Fondazione di Modena in via Emilia centro 283/c, aperto al pubblico dalle 8.30 alle 18. Le offerte che verranno raccolte in occasione della serata saranno devolute all’orfanotrofio delle Figlie della Carità ‘La Crèche’ di Betlemme. Per Noa è un ritorno a Modena: l’abbiamo ascoltata in più occasioni al teatro Comunale per il festival "L’Altro suono", ma anche due anni fa a Carpi, dove ha celebrato trent’anni di carriera in una serata del festival "Mundus". La sua carriera l’ha portata in tutto il mondo, anche alla Carnegie Hall e alla Casa Bianca: è stata ambasciatrice israeliana presso l’Onu per l’alimentazione e l’agricoltura, e la nostra Repubblica italiana l’ha onorata con il titolo di Cavaliere. Nel 2017 Papa Francesco l’ha voluta al meeting mondiale della gioventù di Cracovia, dove ha cantato davanti a un milione di ragazzi da tutto il mondo. La sua voce, in cui si abbracciano elementi di jazz e influenze mediorientali, si fa testimone del desiderio di "costruire ponti e superare le barriere fra culture e religioni". Più volte, negli ultimi mesi, ha lanciato appelli per la soluzione del conflitto che insanguina Israele e Palestina.

Il Concerto di San Geminiano è promosso dalla Fondazione di Modena, con il sostegno di Camera di Commercio di Modena, Bper Banca, Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero e Unicredit, con il patrocinio del Comune di Modena e l’organizzazione di Modenamoremio. L’evento (che sarà presentato dalla giornalista Federica Galli) verrà anche trasmesso anche in diretta dalle emittenti Trc e TvQui.

s.m.