Il dolore del paese per l’allenatore Fabio Capasso. Per l’ultimo saluto sul feretro la maglia della Crp: "Un uomo che ha dedicato la propria vita agli altri"

Grande commozione ieri a Pievepelago per il rientro della salma di Fabio Capasso nella camera ardente allestita presso la sede della soc. calcio Crp Bortolotti di cui era allenatore delle giovanili. Sul feretro la maglia da giocatore ed allenatore e due dei trofei vinti. Ai familiari affranti si sono stretti in tantissimi, non solo sportivi da tutta la provincia ma anche i colleghi di lavoro della Vaccari e Bosi di cui era caporeparto, i volontari della Fraternita di Misericordia di cui era partecipe, e tanti paesani che lo avevano apprezzato per simpatia e impegno sociale. Così che i familiari hanno deciso di donarne gli organi: ‘Ci piace sapere che lui vive ancora in qualcun altro’ ha detto la compagna Serena. L’affetto ai familiari è stato dimostrato anche dalle migliaia di post sui social in ricordo di Fabio, cui oggi verrà dato l’ultimo saluto alle 11 nella Chiesa di S.Andreapelago. L’epigrafe dedicata ai suoi calciatori dice "Non vi ho abbandonato, ho solo lasciato la vostra mano per farvi spiccare il volo e segnare il più bel gol della vostra vita… Non abbandonate mai il vostro sogno! Io sarò sempre nel raggio di sole che illumina quel grande prato verde".

g.p.