Il Festival Crossroads alla Tenda. Langevin e Doublet in ’Paris Lullaby’

Tappa in città per il festival itinerante ’Crossroads – Jazz e altro in Emilia Romagna’ che oggi, alle 20.45, porta alla Tenda di viale Monte Kosica il concerto ’Paris Lullaby’ con Laurianne Langevin alla voce e Cyrille Doublet al piano. La settimana della Tenda prosegue domani con la musica rock dei Browbeat. Entrambi nati nel 1977 ed entrambi espatriati in Italia, Laurianne Langevin, ballerina, attrice e cantante diplomata in canto lirico, e Cyrille Doublet, pianista di formazione classica specializzato nel periodo barocco, nel 2017 hanno dato vita al programma concertistico ’Paris– Piaf’, la musica legata a una città e all’interprete canora che storicamente l’ha rappresentata meglio. Il concerto ’Paris Lullaby’ è l’ideale proseguimento di quel progetto, allargato a molte altre voci che hanno fatto la storia della canzone francese, come Yves Montand, Charles Aznavour e Serge Gainsbourg, e a un orizzonte più ampio che abbraccia swing e poesia con quella nota di morbidezza e confidenzialità che si associa alla Ville Lumière. E con uno sguardo che arriva fino a New York e all’ispirazione parigina che si ritrova in molti artisti statunitensi, da Miles Davis a Chet Baker, da George Gershwin a Vernon Duke. Il concerto è a pagamento: il biglietto costa 12 euro; 10 euro il ridotto per under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola, soci Touring Club Italiano. I biglietti si possono acquistare online attraverso i siti della Tenda e di Crossroads (per informazioni: 0544 405666; info@jazznetwork.it). Domani, alle 21, spazio alla musica rock con il release show del nuovo album di studio dei Browbeat, intitolato ’Unbreakable’. Sul palco anche Final Struggle ed Inner Code.