Il futuro di Muzzarelli "Non cerco poltrone Il mio unico impegno è fare il sindaco"

"Vorrei rassicurare i lettori del Carlino che forse mi immaginano a caccia di poltrone per quando terminerà il mio mandato come sindaco. Non è così, il mio unico impegno in questa fase è quello di svolgere al meglio il mio incarico fino in fondo per realizzare il programma, per una Modena in movimento e sempre più attrattiva".

A puntualizzarlo è il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che commenta così le indiscrezioni pubblicate ieri sul suo futuro dopo la fine della consigliatura, dall’estate dell’anno prossimo. Le opzioni che ricorrono più spesso nel chiacchiericcio riguardano la possibilità di guidare la Provincia quando entrerà in vigore la normativa sull’elezione diretta oppure la guida della Fondazione dal 2027, alla scadenza del mandato Tiezzi. Ma per il primo cittadino non è il momento di parlarne. "Chi mi conosce – rimarca Muzzarelli – sa che il sindaco lo faccio 24 ore al giorno nella consapevolezza che sono ancora tante le cose da fare, i progetti da definire e appaltare (Pnrr, Atuss, fondi investimenti bilancio), i suggerimenti da ascoltare, le iniziative e gli eventi da programmare, così come serve ancora tanta attenzione per controllare e monitorare che gli innumerevoli interventi avviati proseguano correttamente, si correggano eventuali errori, si individuino le modalità più efficaci per raggiungere i risultati".

Ho sempre dichiarato, prosegue, "che fare il sindaco è un onore e che l’impegno che ho assunto verso i cittadini lo avrei portato fino in fondo, nonostante le difficoltà, anche personali, e le opportunità che certo non sono mancate.Questo impegno vale anche in questa fase".

Non "mi faccio certo distrarre da ipotesi di incarichi futuri, suggestioni per ruoli più o meno di potere che qualcuno evidentemente ha interesse a fare circolare, perché per me c’è una sola azione: il servizio per la comunità".

Entrando nel merito delle ipotesi balenate, "per gli incarichi di natura più strettamente politica, invece – dice il sindaco commentando le varie ipotesi sul tavolo – "non posso che sorridere di fronte a un quadro delineato che praticamente li cita tutti. Di una cosa sono certo: amo Modena e, come ho già detto proprio in un’intervista al Carlino due anni fa, al termine del mio mandato sarò lì, al servizio della città e ad aiutare chi verrà scelto nel centro sinistra per la candidatura nel 2024, nei modi e nei termini che lei o lui mi chiederà".

Concludendo, Muzzarelli "il mio impegno è totale per Modena e il suo territorio, una terra di passioni, che deve continuare a mantenere radici profonde e sguardo lontano per un buon futuro insieme".

Gianpaolo Annese