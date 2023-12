Il generale in visita alla caserma

Un saluto e un augurio per le prossime sante festività ai militari dell’Arma di tutta la provincia ma anche un impegno nel maggior controllo del territorio e nella tutela di tutti i cittadini. Ieri mattina il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, Comandante Interregionale Carabinieri ’Vittorio Veneto’ ha fatto visita al Comando provinciale del carabinieri. Ad attenderlo presso la Caserma di Via Pico della Mirandola, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Caterino, gli Ufficiali, oltre a una folta rappresentanza di comandanti e carabinieri, tra cui quelli giunti in rinforzo lo scorso due dicembre e in servizio presso le stazioni dislocate sul territorio. Presenti anche i comandanti del gruppo carabinieri Forestale di Modena e del Nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro, nonché il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri della provincia di Modena. Il Generale Stefanizzi ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro sin qui svolto, per l’impegno profuso e per i risultati finora conseguiti. Un momento di riflessione è stato poi dedicato al sindaco Muzzarelli e al presidente della Provincia Fabio Braglia, invitati in caserma per un confronto su tematiche d’interesse istituzionale.