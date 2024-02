Il Giacobazzi Modena riceve Firenze

In campo la 13^ giornata del campionato cadetto. Il Giacobazzi Modena terzo e reduce da 3 successi alle 14,30 riceve Firenze penultimo e vincendo può fare anche un favore agli Highlanders Formigine ultimi ma reduci dal primo successo, attesi sul campo del Colorno. "Le ultime uscite ci hanno dato grande fiducia - afferma il tallonatore del Modena Victor Rodriguez - perché oltre al risultato è arrivata la prestazione, e la squadra è cresciuta, soprattutto nella produzione offensiva. Ci sono ancora delle cose da mettere a posto, ad esempio in mischia non abbiamo ancora espresso tutto il nostro potenziale, ma siamo convinti di poter raggiungere un livello superiore e poter competere con tutti fino alla fine". Le altre gare: Romagna-Lions Amaranto, Bologna-Rugby Pieve, UR San Benedetto-Jesi, Gubbio-Cus Siena.