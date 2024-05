"Il governo taglia, che dice Negrini?"

"La logica perversa di un Governo assurdo sta partorendo quello che si rivelerà un colpo mortale per i Comuni italiani, soprattutto per la nostra città. La inconcepibile modalità con cui verrà condotta la spending review (taglio di 1 miliardo e 250 milioni per i prossimi 5 anni), infatti, sembra essere costruita in modo da colpire in misura proporzionale i finanziamenti Pnrr ai Comuni che hanno ricevuto investimenti". L’attacco è del Movimento 5 stelle in particolare dei candidati Giovanni Silingardi, Barbara Moretti ed Enrica Manenti. "Il Governo di destra, che continua a smantellare qualsiasi provvedimento che sia stato costruito dal M5S, con il decreto attuativo della legge finanziaria e della sua spending review, decide di penalizzare maggiormente chi si è fatto trovare pronto e, con i soldi. Un simile taglio alla spesa rende impossibile sostenere un investimento in conto capitale: costruire una struttura e non avere la possibilità economico-finanziaria di poterla poi gestire, non avendo capacità di spesa corrente, significa, da un lato, rendere totalmente inutile quella struttura e, dall’altro, ridurre l’investimento a spreco di denaro pubblico, perché sarà impossibile assumere personale e manutenere le strutture stesse". A questo punto "urge chiedere agli stessi candidati del centro destra di Modena ed al loro candidato sindaco cosa pensino di questa decisione del governo Meloni e quali proteste intendano mettere in atto. Diversamente, se il Governo proseguirà nella sua insensata decisione, il candidato Negrini dovrà rivedere il suo programma e le tante promesse che vi sono scritte, perché con quel taglio (maggiore a Modena rispetto a tante altre realtà) quelle promesse e quel programma sono totalmente irrealizzabili".