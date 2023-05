Il grazie degli alunni al partigiano: "Ha lottato per la nostra libertà"

Una copia della Costituzione a tutti gli alunni delle terze medie cittadine (oltre 150 studenti). A consegnarla l’Amministrazione comunale di Maranello, che ha promosso l’iniziativa insieme all’Anpi. "Al nostro fianco – racconta il sindaco Luigi Zironi – c’era anche il partigiano ‘Notte’ Dante Corti, ed è accaduto qualcosa di speciale, che per primi ha colpito al cuore noi adulti: in certe occasioni è naturale chiedersi quanto, di certi concetti, riusciremo a trasmettere ai ragazzi e invece sono stati loro a sorprenderci". Con le loro riflessioni, spiega il primo cittadino, "ma soprattutto, in questo caso, con la loro risposta emotiva. Dante, che ha 96 anni, non è entrato nei dettagli della Resistenza, ma – racconta il sindaco – ha chiesto agli alunni di essere rispettosi tra loro e nei confronti degli insegnanti, di far capire ai propri genitori che devono ambire ad avere dei figli studiosi ed educati, e non dei supereroi".

Un momento toccante, questo confronto tra passato e futuro all’insegna dei valori comuni di democrazia e libertà, che ha visto tra l’altro, a fine cerimonia, i ragazzi mettersi in fila per abbracciare il partigiano, ringraziandolo "per aver lottato e rischiato la vita per dar loro la libertà". Un fuoriprogramma che, ammette il sindaco, "non ha commosso solo Dante".