Il J’accuse di Daniele Giovanardi : "Troppi clandestini fuori controllo. Il Policlinico? Un eterno cantiere"

Sicurezza e soprattutto sanità sono i cavalli di battaglia di Daniele Giovanardi, medico negli ultimi anni impegnato in politica. "Sono elezioni amministrative, ma mi colpisce l’incapacità di capire che le sorti di Modena sono legate alla situazione internazionale".

Giovanardi, parlare solo della città, ci pare di capire, le sta stretto.

"Dico solo che occorre alzare lo sguardo. Il 64% del Pil della provincia è ricavato dalle esportazioni, un dato fra i più alti in Italia. Con le guerre ci saranno preclusi tutti i mercati in via di espansione".

Tornando sulla città di Modena quali sono secondo lei le priorità da affrontare?

"Sicuramente la sicurezza e la sanità. Se riempiamo la città di centinaia di giovani clandestini nullafacenti e ricchi di ormoni non ci sarà aumento di organico delle forze dell’ordine, comunque auspicabile, che possa arginare il fenomeno. Ma mi interessa anche la valorizzazione di luoghi storici della città".

A cosa si riferisce?

"Al Convento della Madonna del Murazzo e i suoi giardini tanto cari per secoli ai modenesi, presidio del cimitero di San Cataldo, donato alla curia dai Frati Minori che da sempre assistevano i parenti dei defunti e garantivano il decoro del luogo sacro. Dovrebbe essere acquisito dal Comune e aperto a tutti i modenesi con camere a prezzo calmierato per studenti, com’era sino agli anni ‘80. Si parla sempre di contrasto al degrado, ma qui si predica bene e si razzola male".

E passiamo al suo argomento preferito: la sanità.

"L’aver trasformato il Policlinico in un eterno cantiere e la cattedrale nel deserto di Baggiovara con un mutuo trentennale da pagare alle cooperative hanno indebitato sino al collo le aziende. In realtà bisognava curare anche i pazienti, ma è un dato trascurabile in confronto al pareggio di bilancio: vedi lo scandalo delle liste d’attesa. E allora basta commistioni e conflitti di interesse. Il privato faccia il privato e il pubblico faccia il pubblico".

Beh i cantieri al Policlinico evidentemente sono necessari per un ospedale sempre più efficiente.

"Ricordo che dopo il terremoto rimase aperto a condizione che rigorosamente entro due anni sarebbero stati terminati i lavori per la sicurezza antisismica: ne sono passati 12 e i lavori sono ancora in corso".

Sì, ma un sindaco non ha possibilità di intervento diretto su qesti temi.

"Ma avrei comunque poteri che non ho come singolo cittadino. A settembre 2021 inviai numerose raccomandate al dottor Antonio Brambilla, direttore generale dell’Ausl. Ci obbligavano all’inoculo, ma pretendevano ne firmassimo l’accettazione dopo essere stati adeguatamente informati (consenso informato) con due semplici domande a Brambilla: il farmaco-vaccino è stato adeguatamente testato? È in grado di proteggere di dall’infezione e di non infettare gli altri? Fossi stato sindaco sarei andato immediatamente a trovarlo per fargli assumere le responsabilità che gli competevano".

Parliamo di bilanci magri. In tempi di tagli alle risorse dei Comuni dove recuperarle?

"Le risorse per raggiungere qualsiasi obiettivo dipendono da una crescita economica che si può ottenere solo se cessano le guerre. L’Europa al contrario è sull’orlo di una guerra termonucleare. Localmente approvo l’idea di buoni comunali per finanziare la parte più bisognosa della popolazione".

Giovanardi, perché i cittadini dovrebbero votarla?

"Sarei un buon sindaco perché vivo bene, non ho ambizioni di carriera, non ho scheletri nell’armadio, conosco il mondo e mi piace molto avere la stima e la fiducia del mio prossimo".