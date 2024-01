Il jazzista Bonifati vola sul suo "Aquilone"

Concerto di delicato appeal stasera alla Tenda con Michele Bonifati che presenta "Three Knots", primo disco da leader del chitarrista modenese registrato lo scorso aprile (Nusica.org) con il gruppo Emong che lo accompagna. Ribalta spartita dalle 21 con Evita Polidoro alla batteria, Manuel Caliumi al sassofono e Federico Pierantoni al trombone per la rassegna Arts & Jam a cura di Associazione Muse e Jazz Off Produzioni. Progetto firmato dal fresco vincitore del Top Jazz categoria Nuovo Talento, referendum della critica indetto da Musica Jazz, ispirato a un aquilone ("love supreme" del band leader) che vola quasi in assenza di vento. A cui si sostituisce la forza impressa dall’aquilonista sul filo. "Un volo lento e calibrato _ spiega Bonifati_, fatto di movimenti ondivaghi e circolari, diverso dal librarsi a grandi altezze. Una scelta che valorizza il tempo lento, la volontà di calarsi in profondità piuttosto che prendere le distanze, ma senza rinunciare ad alzare la testa verso il cielo". ""Three knots", i tre nodi intesi come unità di misura del vento _ spiega Valeria Fancareggi, artist director della rassegna_, che permette a un "Emong" di volare a diversi metri dal suolo, lento e costante nelle evoluzioni come la strada che ha condotto il gruppo alla creazione del disco". Fatto di musiche inedite di Bonifati più un brano di Lennon e uno dei Ratm cantate da Evita Polidoro. Pronti a godervi un bel concerto di jazz, musica elettronica, rock, folk americano e tanto altro?

g.a.t.