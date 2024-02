Il mandolino di Marine Moletto all’auditorium della Rossini

La giovanissima mandolinista francese Marine Moletto (foto) sarà protagonista del nuovo appuntamento della rassegna organizzata dall’Ensemble Mandolinistico Estense: la ascolteremo in concerto domani alle 18 all’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri 30. Primo premio all’ultima edizione del concorso ‘Michelangelo Policarpo’, la musicista eseguirà brani di varia epoca, dalle variazioni del settecentesco Gabriele Leone ai preludi del romantico Raffaele Calace per arrivare ai contemporanei, soprattutto giapponesi, quali Nakano, Ishibashi, Kuwahara e Marumoto, nell’intento di mettere in evidenza le infinite potenzialità espressive del mandolino. "La scelta dei brani – viene spiegato – come una tavolozza in cui ogni colore è rappresentato da un brano di un’epoca. Marine Moletto riesce a far risaltare le possibilità tecniche, stilistiche, timbriche di uno strumento tipicamente italiano, apprezzato nel mondo".