Il match clou a Viadana contro la Villa d’Oro

Nel volley di casa nostra il match clou della giornata è in B maschile, alle 18.30 a Viadana, con la squadra locale, terza in classifica tre punti, contro la capolista Villa d’Oro, prima con due punti sulla Kerakoll Sassuolo. Un successo mantovano rimescolerebbe la classifica, un successo dei rossoneri toglierebbe di mezzo una pretendente, lasciando la lotta per i playoff aperta solo alla National, ed alla Kerakoll Sassuolo, che oggi alle 18.30 al PalaPaganelli, non dovrebbe aver problemi a regolare l’Univolley Carpi. Interessante anche la sfida delle 18 al PalaAnderlini tra una Moma Anderlini in crescita, e l’AMA S.Martino di Francesco Ghelfi, che oggi, con otto punti sfonderebbe quota 7.000 punti in carriera, un record difficilmente eguagliabile: in trasferta nel veronese le altre due modenesi, con la Malagoli Tensped Spezzanese che cerca punti salvezza a Bardolino contro il Benacus, ed il Modena Volley di scena a Sommacanpagna, contro un pericoloso DualCaselle. In B1 femminile il Volley Modena va a caccia della prima vittoria nel ritorno, ospitando alle Guarini alle 17.30 il temibile Tirabassi & Vezzali Campagnola. La BSC Materials Sassuolo giocherà in trasferta a Rubiera, contro il Giusto Spirito Rubierese di Ghibaudi, in piena corsa per i playoff promozione. Nel torneo di B2 l’unica modenese in casa è la Moma Anderlini, che alle 18 al PalaAnderlini riceve il Viadana penultima della classe, con l’obbligo di ripartire dopo la scoppola di S.Giorgio. In trasferta le altre, tutte con avversarie da affrontare con attenzione: difficile il compito della Drago Stadium a Cerea, complicato quello di una Hidroplants Soliera 150 in gran spolvero a Castelbelforte, insidioso quello della Zerosystem S.Damaso a Piadena.

Riccardo Cavazzoni