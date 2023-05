Il Mercato dell’Antiquariato si allarga Esposti anche gli arredi vintage di design

Il Mercato in Piazza Grande si allarga. Nella edizione di sabato e domenica ci saranno cambiamenti nel mercato di antiquariato come ogni mese, incontra visitatori ed affezionati della città di Modena e da quelle vicine.Unappuntamento che si ripete da molti decenni con tutti i tradizionali generi dell’antiquariato, dai mobili, ai ferri battuti, alle ceramiche, quadri, dai libri ai bronzi all’oggettistica storica e dalle piccole opere d’arte Ora la manifestazione si rinnova e si allarga agli oggetti di design, ovvero a quelli elementi di arredo, che, per primi, hanno visto funzionalità estetica e capacita di progettazione estendersi ai beni idustriali,realizzati in lunghe serie e non più in commitenze individuali come nei secoli passati. Insomma il ’Vintage’ sbarca nell’appuntamento mensile cittadino di antiquariato.