Il ministro Abodi su scuola e sport

La sinergia tra scuola e sport rappresenta un’opportunità unica per i giovani di sviluppare competenze trasversali. Se ne parlerà lunedì alle 20, presso la Sala Scaramelli di Maranello. Ospite della serata organizzata da Fratelli d’Italia il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea ABodi. Con lui, Giuliano Razzoli, medaglia d’oro in slalom alle Olimpiadi Vancouver 2010, Barbara Milani, ex sciatrice di Coppa del Mondo, Paolo Gargiulo e Lodovica Galloni, dirigente scolastico di Castelfranco. Modererà la serata il giornalista Giuseppe Leonelli (La Pressa).