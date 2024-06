"Il mondo della scuola e le aziende devono dialogare"

Con la serata di presentazione dei progetti è giunta a conclusione l’iniziativa Youth&Experience Project, l’evento che coinvolge Lapam Confartigianato e la Compagnia delle Opere per avvicinare mondo della scuola e mondo del lavoro. Un progetto che ha coinvolto 8 scuole secondarie di II gradoDurante la serata conclusiva presso la sede centrale Lapam Confartigianato, sono stati mostrati al pubblico i progetti degli studenti, alla presenza dei rappresentanti delle aziende coinvolte nell’iniziativa. "Come associazione – spiega Daniele Casolari, responsabile area sindacale e comunicazione Lapam Confartigianato – già da molti anni investiamo tempo e risorse umane per avvicinare la realtà scolastica e quella del lavoro: è sotto gli occhi di tutti, e lo si legge anche sui media, come le aziende siano alla costante ricerca di personale. Attraverso i numerosi progetti e le nostre attività con le scuole vogliamo promuovere la cultura del lavoro autonomo e i valori del fare impresa oggi alle nuove generazioni. Siamo soddisfatti del buon esito del progetto e dell’ottima partecipazione degli studenti, auspicando in questo modo di ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro e coinvolgendo sempre di più i giovani nelle attività delle piccole medie imprese". "Oggi parliamo molto di intelligenza artificiale, ma a mio avviso non dobbiamo dimenticarci dell’intelligenza artigiana, punto di forza della nostra impresa – sostiene Gianni Vezzani, presidente di Compagnia delle Opere Emilia –. Eventi come questo fanno emergere l’entusiasmo e la volontà di dedicarsi a progetti lavorativi: i ragazzi hanno sicuramente imparato molto ma siamo noi adulti che dobbiamo ringraziare loro".