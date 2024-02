Il nuovo libro di Luca Marchesi. Ecco ’L’assassino immortale’

Quanti misteri nasconde la Bassa? E quanto questa pianura immersa nella nebbia può essere fonte di ispirazione per uno scrittore? Lo scopriremo alle 21 nella sala consiliare del Comune di San Felice, dove Luca Marchesi (foto) presenterà il suo più recente romanzo ’L’assassino immortale’ (BookRoad editore), in un dialogo con l’assessore Elettra Carrozzino.

Ambientato nel Modenese, il romanzo inizia con il ritrovamento del corpo di una docente di matematica in pensione brutalmente torturata e uccisa nella sua abitazione. Il maresciallo dei carabinieri Salvatore Milano e il pubblico ministero Eleonora De Pascalis indagano per scoprire il colpevole. Affiancati dalla bellissima cartomante Paola, gli investigatori si imbattono in un fitto mistero che si estende nel corso di decenni. Marchesi dipinge un quadro vivido e inquietante di un paese apparentemente tranquillo che cela segreti oscuri: l’orrore e la lotta per la verità si uniscono a sentimenti come l’amore e l’amicizia. Laureato in Lettere, ex libraio e giornalista professionista, Marchesi ha lavorato anche per un’emittente televisiva locale: oggi cura uffici stampa.