Il paese finisce in tv tra i borghi più belli

Castelvetro di Modena rappresenterà la regione Emilia Romagna domani nella trasmissione televisiva di Rai 3 "Il Borgo dei Borghi", giunta alla sua undicesima edizione. ll video, realizzato la scorsa estate, sarà trasmesso all’interno del programma "Kilimangiaro", in onda dalle 17,15. Al termine della puntata, alle 19, sarà possibile scaricare il filmato anche su Raiplay. Domenica 31 marzo inoltre, sempre su Raitre, si scoprirà attraverso una classifica dal 20° al 1° posto quale sarà il borgo vincitore dell’edizione 2023/2024. Nel dare questa informazione, la vicesindaca Giorgia Mezzacqui ha commentato: "Nella realizzazione del servizio sono stati coinvolti cittadini "normali", ovvero persone che nella invisibilità del quotidiano costruiscono invece un paese vero ogni giorno. Coloro che insomma non passeranno di certo sui libri, ma che invece nei nostri luoghi hanno fatto e fanno la differenza. Sono stati coinvolti giovani viticoltori e agricoltori che hanno scelto di costruirsi qui un futuro, di portare avanti l’attività dei nonni in una chiave moderna, rispettosa della tradizione, ma con uno sguardo oltre l’orizzonte. Abbiamo coinvolto – prosegue Mezzacqui – coppie, giovani e anziane, che hanno scelto di costruire qui il loro futuro. Abbiamo coinvolto il "fotografo del paese" occhi e testimonianza dei nostri eventi, la Compagnia dialettale di Levizzano "Qui’ dal re’ de Begher", tantissime persone che vogliono restituire un’identità autentica di un paese, non artefatta e non creata per le telecamere.

m.ped.