Il ’Parchetto dei Frati’ donato all’amministrazione: "Verrà riqualificato affinché diventi più sicuro"

Il ‘Parchetto dei Frati’ ora è di proprietà pubblica. Quest’angolo verde, nel cuore del centro storico, è stato donato dai Frati Minori dell’Emilia Romagna al Comune di Pavullo e il Lions Club Pavullo e del Frignano ha coperto per intero i costi del rogito per il passaggio di proprietà. "Il Parchetto – spiega il sindaco Davide Venturelli - sarà riqualificato con l’elaborazione di un progetto che comprende una nuova illuminazione e un sistema di videosorveglianza, per garantire maggiore sicurezza e fruibilità a tutte le ore del giorno e della sera, diventando luogo di incontro, relax e divertimento per famiglie e bambini, pavullesi e turisti. Sarà quindi preservato e valorizzato per tutti i cittadini, soprattutto per i più piccoli che amano giocare all’ombra dei grandi alberi, da sempre meta fissa nei pomeriggi assolati d’estate". Il primo cittadino ringrazia i Frati Minori dell’Emilia Romagna per la donazione e – dice - "siamo loro riconoscenti per l’impegno speso a favore del nostro paese dal 1856 al 2014. Fronte aperto anche sul Convento per il quale stiamo dialogando con Domus Assistenza, nuovo proprietario, per elaborare un progetto anche su questo immobile storico". "Come residente del Lions Club Pavullo e del Frignano –commenta la presidente Elena Lenzini -, sono particolarmente felice che il nostro Consiglio direttivo abbia deciso di concentrare l’attenzione su importanti services di comunità".

w. b.