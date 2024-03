Il Parco dello Sport inaugura domani

Il Parco dello Sport di Maranello toglie i veli. Domani, infatti, l’Amministrazione, Maranello Sport e Polisportiva Polivalente propongono alla cittadinanza un pomeriggio per inaugurare gli impianti sportivi all’aperto e il Bosco Urbano, una grande area di sei ettari su cui sono state messe a dimora più di novemila piante, realizzata insieme a Ferrari. L’appuntamento è alle 16 in via Virginia Woolf 20, all’ingresso del nuovo Parco. Sarà possibile visitare il Centro Nuoto, impianto sportivo che si aggiunge ai campi da tennis e da padel, i cui lavori sono ormai conclusi.