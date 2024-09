"Il parco non è sicuro": chiuso il chiosco

Parco San Polo sotto i riflettori in questi giorni per motivi di (in)sicurezza. L’opposizione consiliare, infatti, ha presentato una mozione in merito. La maggioranza sta valutando il da farsi su questa mozione, ma dall’amministrazione sono già stati annunciati provvedimenti. Intanto, però, proprio per questioni di insicurezza, a scopo di auto–tutela da domenica scorsa ha chiuso il chiosco del parco. Procedendo comunque con ordine, a sollevare la questione è stata la consigliera di opposizione (gruppo Cambiamo Castelvetro) Cristiana Nocetti, che insieme ai colleghi Silvia Vandelli, Bruno Rinaldi e Marco Elmo ha proposto una mozione in cui si chiede di votare due diverse iniziative: "Implementare i controlli e i passaggi da parte della polizia locale con presidi anche serali" e "introdurre un sistema di videosorveglianza con un mapping preciso delle aree più a rischio…". Il problema da cui nascono queste esigenze è presto detto: questo parco, sempre secondo quanto riportato in mozione, "è diventato anche luogo di poco raccomandabili frequentazioni". Ma non solo. Nocetti ha anche sottolineato di avere assistito "a una scena di cessione tra soggetti presumibilmente di sostanze stupefacenti" e che comunque, "oltre a probabili azioni di spaccio, lo stesso parco è frequentato da persone che arrecano fastidio, che bivaccano e che abbandonano lattine e bottiglie di alcolici". Una sorta di cartina al tornasole della situazione c’è stata appunto con la recente chiusura del "Chiosco Castelvetro", che aveva iniziato la sua attività in loco lo scorso maggio. "Al momento – spiega il titolare – abbiamo deciso di cautelarci chiudendo il chiosco, già da domenica scorsa. Tuttavia, siamo intenzionati a incontrare l’amministrazione per trovare e condividere una soluzione valida e permanente, al fine di tornare a garantire il normale svolgimento della nostra attività, offrendo a tutti i visitatori del parco un luogo dove passare le giornate estive in tutta tranquillità".

Da parte sua, il sindaco Federico Poppi rileva: "L’amministrazione è ben consapevole della situazione del Parco San Polo. Abbiamo già richiesto alla polizia locale un incremento dei passaggi su quell’area e un contatto costante con le forze dell’ordine per monitorare al meglio la situazione. Per quanto riguarda la mozione presentata dalla minoranza, riconosciamo che le preoccupazioni espresse sono condivisibili. Valuteremo attentamente come affrontare l’argomento in consiglio, discutendo le proposte con tutto il gruppo di maggioranza per trovare le soluzioni più adeguate".

Marco Pederzoli