’Il più veloce di Modena’. Ecco i vincitori 2010-2011

Torna un appuntamento caratteristico ideato per la prima volta ben 36 anni fa dal vice presidente della Fratellanza Gianni Ferraguti. Gli studenti delle scuole medie si sfidano sui 60 metri piani nell’impianto di via Piazza per trovare "La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena 2024".

Partecipano oltre 600 ragazzi del secondo e terzo anno per le medie inferiori e del primo biennio delle superiori. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Modena, la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale e l’Ufficio VIII-Amb.Territoriale di Modena. Sono tanti i talenti scoperti grazie a questo evento (tra tutti la nazionale Raphaela Lukudo).

Non mancano, oltre agli atleti che abitualmente si sfidano in pista, i protagonisti più scattanti di altri sport, come calcio o basket. Gianni Ferraguti così presenta questa kermesse: "I momenti più belli sono quelli dietro ai blocchi di partenza, quando i ragazzi vengono chiamati per andare ai propri posti e posizionarsi sui blocchi. Lì ti rendi conto se qualcuno li ha mai usati o è la prima volta che li utilizza e tante volte è capitato di vedere giovani con delle qualità e che probabilmente con una partenza migliorata possono togliere tanti decimi al loro tempo finale".

Mercoledì hanno corso gli studenti delle scuole medie inferiori; ad aprire le danze sono stati i nati nel 2011.

Il successo nella gara femminile è andato a Ilaria Cuoghi (8"65, Marconi) davanti ad Alice Cuoghi e Camilla Volpi. In campo maschile Ernest Yeboah (8"01, Cavour) ha superato Georgi Markov e Philemon Bohan Oduro. Per i nati nel 2010 Olivia De Maria (Lanfranco, seconda lo scorso anno) vince in 8"57 davanti ad Anna Ferri e Sara Barbieri.

Lo stesso accade in campo maschile, dove vince Antonio Esposito (Cavour, 7"79), secondo lo scorso anno, su Alex Magri e Gioele Gamberini. Le Marconi festeggiano il primo posto tra gli istituti su Ferraris e Lanfranco. Oggi saranno protagonisti gli studenti nati nel 2009 e 2008

Giuliano Macchitelli