Il programma? Chiedi a mIA, assistente virtuale

"Come pensate di risolvere il disagio abitativo a Modena?". Basta chiederlo a mIA, l’Intelligenza Artificiale di AVS dedicata alla consultazione del programma elettorale e alla raccolta dei contributi di cittadini e associazioni. A breve sarà on line sul nuovo sito di AVS Modena (Europa Verde, Sinistra Italiana e Insieme a Sinistra). È una delle novità della campagna elettorale 2024 messa a punto dall’Alleanza Verdi sinistra, alleata del Partito democratico, che ieri mattina ha presentato il suo programma e ufficializzato che Massimo Mezzetti è anche il loro candidato.

Tra i punti elencati, interventi edilizi solo all’interno del territorio urbanizzato, stop alla vendita di case pubbliche e incentivi per l’affitto, piano salute e benessere per la prevenzione primaria, più risorse per cultura e istruzione. "È necessario – hanno specificato Paolo Silingardi e Maria Teresa Rubbiani – rivedere il tessuto urbano e la mobilità di Modena, promuovendo una città più accessibile, sicura e a misura d’uomo. Attraverso il recupero di aree dismesse, la promozione del trasporto pubblico e l’espansione delle zone pedonali e delle piste ciclabili, il programma mira a creare spazi urbani vivibili, che incoraggino stili di vita sani e sostenibili". Fondamentali inoltre "la valorizzazione del lavoro e la lotta alla precarietà nelle politiche attive per l’occupazione, oltre al supporto alle imprese locali e la promozione dell’innovazione".

La visione di AVS per Modena è quella "di una smart city inclusiva e partecipativa, dove i cittadini sono coinvolti attivamente nelle decisioni che riguardano la vita della comunità. L’adozione di soluzioni tecnologiche innovative sarà al servizio di una gestione più efficace delle risorse e di una migliore qualità della vita urbana".

Massimo Mezzetti – individuato dagli alleati come "la figura garante del rispetto degli indirizzi indicati nel programma di Avs" – ha riferito nel suo intervento che "mi ha colpito l’alto grado di approfondimento presente in diverse delle proposte presentate. Ne terremo conto nella stesura del programma, che dovrà trovare una sintesi tra le istanze espresse da tutte le componenti e la volontà di innovazione espressa da più parti, e che sarà presentato in settimana alla coalizione. Il percorso per definirlo è stato incentrato sulla partecipazione di associazioni, movimenti e cittadini, oltre che delle forze politiche e civiche. Questa ampia partecipazione è un buon viatico per portare avanti la nostra proposta di Patto con la città e per i cittadini modenesi".

