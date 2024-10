Il refettorio diventa uno spazio di aggregazione

Da qualche giorno a Fiumalbo è attivo il progetto Biblio365, finanziato dalla Presidenza del Consiglio, col quale il Comune amplia la fruizione della biblioteca "Albano Biondi" e trasforma il Refettorio del Seminario di Fiumalbo in spazio d’aggregazione per la comunità locale con particolare attenzione ai giovani tra i 14 e i 35 anni. Fruibili aree attrezzate con tavoli di lavoro, schermi e connessione Wi-Fi con contenuti sul patrimonio naturalistico e culturale del territorio di Fiumalbo e del Frignano attraverso tecnologie immersive, quali i visori per la Realtà Aumentata e una Stanza immersiva ad alto contenuto tecnologico. Inoltre, percorsi formativi per lo sviluppo di competenze digitali, attività culturali come eventi musicali, e iniziative a sostegno dell’imprenditorialità giovanile.

g.p.