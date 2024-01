Il restyling della Farmacia Comunale: spazi più ampi e luminosi

Il 16 dicembre sono stati inaugurati i rinnovati locali della farmacia comunale di Mirandola (la cui foto è stata erroneamente scambiata, nell’articolo di venerdì, con quella della farmacia ospedaliera). Al taglio del nastro c’era il sindaco Greco, l’assessore Lodi e il consigliere Golinelli, insieme alle sei farmaciste dello staff e ai numerosi cittadini che hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto. Il restyling è stato voluto dall’ amministrazione comunale per offrire alle farmaciste la possibilità di lavorare nel migliore dei modi e per poter offrire ai clienti un servizio sempre migliore: gli spazi sono stati resi più ampi e soprattutto più funzionali. Numerosi i servizi offerti alla clientela, oltre alla cortesia e professionalità di sempre. I servizi spaziano dalla telemedicina, all’elettocardiagramma, holter cardiaco e holter pressorio, auto analisi del sangue, test diagnostici, misurazione pressione e prenotazioni cup. Ma anche un rinnovato reparto dermocosmetico con possibilità di consulenze personalizzate.