Il Rotary sostiene ’Mo.Ba’, il progetto del Ceo di Missoni

Evento speciale l’altra sera al ristorante Old River di Vignola, dove ospite nella sede del Rotary Club di Vignola – Castelfranco – Bazzano è stato Livio Proli, attuale Ceo di Missoni e ideatore del progetto Mo.Ba. Modena Basket, attivo non solo per avvicinare i giovani modenesi al gioco del basket, ma anche per aggregare a questo sport, tramite il progetto "Ambo", ragazzi con disturbi cognitivi.

Proprio le importanti finalità sociali di questi progetti sono state all’attenzione del Rotary Club che ha devoluto il ricavato della serata allo sviluppo delle iniziative portate avanti da Mo.Ba. e per il progetto Ambo.

m.ped.