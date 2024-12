Il Sassuolo Calcio e la comunità: "Alberi e fiori alla scuola Rodari"

Il Sassuolo Calcio e il Comune di Sassuolo insieme per il sociale. Il club neroverde aderisce al Progetto ‘Educazione nel verde’ promosso dall’Amministrazione contribuendo alla riqualificazione del verde di un’area antistante la scuola dell’infanzia ‘Rodari’. Nel dettaglio, provvederà alla messa in dimora di alcuni alberi per fornire alle bambine e ai bambini che frequentano la struttura una zona decorosa e utile al benessere psico-fisico. Allo stesso tempo verrà impiantata, da parte del Comune, una pergola per favorire l’ombreggiamento del giardino nei mesi e nelle ore più calde. Nel vialetto di accesso alla scuola saranno messe inoltre a dimora bordure fiorite che miglioreranno l’aspetto dell’ingresso e permetteranno ai piccoli studenti di osservare la crescita e lo sviluppo stagionale delle piante e di prendersene cura. Il progetto, sovvenzionato dal Sassuolo Calcio con la partecipazione dei propri partner, rientra nelle tante iniziative sociali che il club sta portando avanti in questi anni a supporto del territorio. "Il claim ‘Le nostre radici. La nostra forza’ non vuole essere solo uno slogan ma un atto concreto che rafforzi sempre più il nostro legame con il territorio. Finanziare questo progetto – ha detto l’AD neroverde Giovanni Carnevali - significa essere sempre più partecipi in iniziative per il bene della comunità. Per noi le radici sono importanti così come le generazioni future ed essere fautori di progetti di questo genere, dove il futuro e i bambini sono assoluti protagonisti, non può che renderci orgogliosi".

