Il Sassuolo si conferma come squadra corsara

Al settimo risultato utile consecutivo, e dopo un turno infrasettimanale che non ha provocato alcuno scossone alla classifica, considerando che i 9 pareggi su 10 partite hanno di fatto neutralizzato qualsiasi velleità di sorpasso (nelle speranze quella del Sassuolo) o fuga (quella del Pisa), i neroverdi attendono ora il Mantova con la consapevolezza che serve accelerare il passo casalingo, considerando che quello esterno è già molto positivo, visto che la pareggite di cui sopra ha permesso alla squadra di Grosso di mantenersi in vetta alla classifica fuori casa.

Proprio così: sebbene il pari con la Juve Stabia abbia un po’ abbassato la media, il Sassuolo è la squadra con il miglior rendimento esterno del campionato di Serie B. Con 12 punti in 6 partite, frutto di 3 vittorie e altrettanti pareggi, i neroverdi hanno una media esterna di 2 punti netti a partita, pari solo a quella del Pisa che, però, ha giocato una partita fuori casa in meno del Sassuolo e, al momento, può fregiarsi di un ottimo dato che registra 10 punti in 5 partite. Non solo: il Sassuolo lontano dal Mapei Stadium è anche imbattuto, e in questo caso solo lo Spezia può dire altrettanto, con la differenza però che, di 6 partite, ne ha vinta appena una, pareggiando le altre 5. La squadra di Grosso è davanti, quasi di conseguenza, anche in termini di differenza reti, con un +6 che non ha rivali.

Ora, saranno anche solo 6 partite, ma si tratta di un terzo del cammino esterno totale e, a ben guardare, se i numeri sono questi e sono così positivi, difficilmente si può parlare di un caso. Tra le mura amiche i punti sono 10 in 5 partite, la media è la stessa ma il discorso cambia, perché Pisa, Spezia, Cesena e pure il Mantova hanno medie superiori. Ma proprio i biancorossi lombardi, prossimi avversari a Reggio Emilia, sono la squadra che ha il peggior rendimento esterno, con appena 2 punti in 6 gare (e un -6 di differenza reti, con 11 gol incassati), e ciò vuol dire che la partita di domenica deve essere considerata da Berardi e compagni un’occasione da sfruttare per aumentare quanto più possibile anche i numeri casalinghi, e questo a prescindere dalle assenze e dalle scelte che farà il tecnico. A proposito di defezioni, due saranno le partite che dovrà saltare Volpato, squalificato per due turni appunto per avere rivolto espressioni ingiurie, al termine della partita di Castellammare, agli ufficiali di gara. L’itali-australiano non sarà pertanto a disposizione contro Mantova e Sudtirol.